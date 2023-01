Cesar Calejon: ‘A possível prisão de Bolsonaro não mudará a dinâmica golpista’

Segundo o jornalista, a extrema direita está alinhada com um projeto chamado ‘gabinete do ódio’. "Essa é uma estrutura transnacional", frisou edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Cesar Calejon, em entrevista ao Giro das Onze, da TV 247, comentou o resultado da pesquisa Datafolha,que mostrou que 93% dos brasileiros foram contra os atos de vandalismo em Brasília (DF), onde apoiadores Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.“Os atos terroristas de 8 de janeiro desidratam muito o Bolsonaro e de alguma forma se traduz em apoio ao novo governo, que representa a antítese do governo de morte, de destruição, de ódio que foi o governo Bolsonaro nos últimos quatro anos”, analisou.

Autor de livros como ‘Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI’ (Editora Kotter), ‘Tempestade Perfeita: o bolsonarismo e a sindemia covid-19 no Brasil’ (Editora Contracorrente) e "Sobre Perdas e Danos: negacionismo, lawfare e neofascismo no Brasil", Calejon diz, no entanto, que mesmo com a possibilidade de prisão de Bolsonaro, “a dinâmica não vai parar”.

“Ele não é o principal responsável por essas dinâmicas, sobretudo quem toca isso é o Carlos Bolsonaro. Tem ainda pessoas que foram demitidas da Jovem Pan, como Constantino, Figueiredo, Fiuza, todas essas pessoas estão alinhadas com um projeto chamado ‘gabinete do ódio’. Essa é uma estrutura transnacional e que o Bolsonaro cada vez que abre a boca estimula, não quer dizer que com ele preso não vai mudar isso”, apontou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.