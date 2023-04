"Chegou a hora de ir às últimas consequências e prender os generais", diz Hildegard Angel

Jornalista comentou vídeos da CNN que mostram suposta conivência do general Gonçalves Dias com terroristas bolsonaristas no dia 8 de janeiro: "é hora do governo mostrar autoridade" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em comentário sobre as imagens divulgadas pelo canal CNN que mostram a omissão do general Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), nos atos terroristas bolsonaristas de 8 de janeiro , a jornalista Hildegard Angel avaliou que chegou a hora de o governo Lula (PT) parar com a conciliação e partir para "as últimas consequências" para prender generais envolvidos no golpismo brasileiro.

"A gente vê que eles [os militares] estão indo pro 'matar ou morrer', pro 'agora ou nunca', e acho que nós também não devemos temer o agora ou nunca, porque foi esse nosso cacoete de conciliar, de dar um jeitinho, do jogo de cintura, que nos levou a isso. Está na hora de usar a autoridade do ministro da Justiça, do STF julgar corretamente, e os deputados também assumirem a sua exata função", declarou Hildegard em participação na TV 247.

>>> Pedro Serrano: "se as imagens forem verdadeiras, o general Gonçalves Dias deve ser afastado imediatamente"

"Como o Gonçalves Dias disse que está doente e não vai à Câmara hoje [ após ter sido convocado para uma audiência sobre os atos golpistas ]? O general Augusto Heleno (ex-chefe do GSI) nem alegou doença, só disse que não vai. E nós vamos ter que engolir isso? É assim?", questionou.

A jornalista ressaltou que a expressão 'matar ou morrer' se trata de uma figura de linguagem para que o governo entenda a gravidade da situação e tome atitudes concretas para prender militares comprovadamente golpistas: "com 'matar ou morrer', eu uso uma figura de linguagem: devemos prender os generais. Chegou a hora de ir às últimas consequências, porque eles irão". Assista no vídeo abaixo:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.