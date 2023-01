Chico Vigilante: “Não podemos deixar os responsáveis por esses atos golpistas ficarem impunes”

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista concedida ao programa Giro das Onze, da TV 247, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) falou sobre a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que vai investigar as responsabilidades do governo distrital nos ataques contra a sede dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

“Eu sei o quanto a ditadura é nociva, o quanto é perversa. Portanto não podemos em nenhuma hipótese deixar pessoas que forem comprovadamente responsáveis por esses atos ficarem impunes”, defendeu Chico Vigilante.

O deputado disse que é preciso “chegar aos financiadores” do golpismo. “Vamos investigar os responsáveis, a origem de tudo, detalhes sobre os fatos ocorridos em 12 de dezembro e 8 de janeiro e os financiadores dessas mobilizações”, acrescentou.

Segundo ele, os atos golpistas não começaram em 8 de janeiro, mas em 2013, a partir das manifestações pelo valor das passagens de ônibus em São Paulo, avançou para 2016, com as mobilizações pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e desaguou em 2018, ajudando a eleger Jair Bolsonaro.

“Bolsonaro fez pela direita uma coisa que o Hugo Chavez fez pela esquerda na Venezuela, que foi jogar as Forças Armadas a seu favor. Aqui, nessa coisa terrível que é o bolsonarismo, tudo foi caminhando até chegarmos a este ano, em que tivemos a manifestação terrorista em Brasília no dia 12 de dezembro, com carros e ônibus incendiados no centro de Brasília e o ataque aos prédios públicos em 8 de janeiro”, apontou.

O parlamentar disse que os deputados só aguardam o prazo regimental para que os blocos parlamentares indiquem os nomes do colegiado para a comissão.

“Queremos ir fundo nessa investigação. Queremos saber por que o Anderson Torres voltou do Ministério da Justiça para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Nós alertamos amplamente o governador Ibaneis Rocha e chegamos a pedir para que ele não fizesse isso”, contou o deputado.

Segundo Chico Vigilante, um dos objetivos é saber se as forças de segurança estão ligadas aos atos golpistas.

“Participei de inúmeras manifestações de trabalhadores na Esplanada dos Ministérios nas últimas décadas e sei que sempre houve um protocolo de segurança rígido. Na maior parte das vezes, inclusive, eram colocados mais policiais do que manifestantes nas mobilizações”, enfatizou.

Para ele, é preciso que os responsáveis expliquem o motivo pelo qual não colocaram o número suficiente de policiais para proteger o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), quando a maioria das pessoas da extrema direita tem o STF como alvo.

“Assim como que tem de ser esclarecido o motivo pelo qual não colocaram policiais suficientes para acompanhar a mobilização. Eles falharam, se omitiram, se acomodaram e provocaram tudo isso. Precisam dizer se estavam com os golpistas ou se subestimaram a capacidade dos golpistas”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.