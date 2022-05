"Ciro Gomes é um caso de narcisismo barra pesada", diz Breno Altman

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman fez uma análise sobre a postura do candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, diante dos recentes acontecimentos em torno do político, como o debate em que o pedetista bateu boca com o humorista Gregório Duvivier. “Eu não sou psicanalista, mas acho que tem algo de narcisismo barra pesada no Ciro Gomes”, declarou.

Altman ponderou que o narcisismo é inato ao político, sobretudo aos que concorrem ao maior cargo do país, como a Presidência da República. “Afinal, são mais de 60 milhões de pessoas dispostas a te dar o emprego mais importante do país”. Porém, Ciro excede todos os limites, ele explica.

“Essa alma um pouco vaidosa, narcísica é normal. O Ciro extrapola. Ele transborda a fronteira entre o senso comum e a psicanálise”, finaliza o jornalista

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE