"Ciro tem preconceito com favelado porque é lacaio das elites", diz André Constantine

247 - Militante do PT do Rio de Janeiro, André Constantine, em entrevista à TV 247, criticou a fala do candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) durante um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), na capital fluminense. Na ocasião, Ciro foi elogiado pelos presentes pela exposição que havia feito sobre economia. Ele agradeceu e disse: “imagina explicar isso na favela”.

Segundo Constantine, Ciro falou para seus pares, que representam uma parcela considerável da sociedade que acha que nesses territórios classificados e denominados de favela só existem pessoas ignorantes, burras e despolitizadas.

A campanha do Ciro Gomes representa o empresariado brasileiro. O Ciro não passa de um lacaio, que representa os interesses do imperialismo norte-americano”, declarou.

Segundo o ativista, o candidato pedetista se tornou uma figura insignificante. “Ele só está disputando a eleição para a Presidência da República para atrapalhar o ex-presidente Lula e impossibilitar a sua vitória no primeiro turno. Ciro Gomes é linha auxiliar de Bolsonaro. Um canalha, covarde, que não tem um pingo de amor à nação brasileira e ao povo brasileiro”, completou.

