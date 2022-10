Cláudio Couto aponta o perigo da radicalização do Centrão: “fisiologismo rouba, mas o fascismo mata”

Professor da FGV alerta para o “esvaziamento do centro político” na próxima legislatura. “A dúvida é quanto sobra de Centrão no Centrão”, coloca edit

247 - O cientista político e professor da FGV Cláudio Couto disse, em entrevista à TV 247, que o crescimento do bolsonarismo, inclusive com a adesão de setores mais moderados da direita ao setor, está provocando uma radicalização no Centrão, que pode levar a uma extinção do que atualmente se compreende como centro político.

“Partidos que não tinham nada a ver com o bolsonarismo até pouco tempo atrás como, por exemplo, o PSDB, se bolsonarizando”. Couto citou como exemplos de tucanos que se bolsonarizaram o presidente do PSDB no Rio Grande do Sul, o deputado federal reeleito Lucas Redecker, e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ambos declararam apoio a Jair Bolsonaro (PL).

“Agora, em uma circunstância em que está muito mais explícito o aprofundamento autoritário do bolsonarismo, essas figuras do PSDB que se bolsonarizaram mostram o seguinte: mesmo os setores que eram uma direita moderada estão se radicalizando. Há, portanto, um esvaziamento do centro político”.

Couto ainda acrescenta que “existe uma grande bancada de direita nos legislativos estadual e nacional, e temos um certo grupo de esquerda, minoritário, se comparado com a direita. A dúvida é saber o quanto sobra de Centrão no Centrão”, finaliza.

