"Com Bolsonaro fora, a questão é quem será o candidato da direita", diz Mario Vitor Santos

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Mario Vitor Santos projetou como ficaria o cenário eleitoral brasileiro com uma possível inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), fortemente aventada nos bastidores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e até entre aliados do ex-chefe do Executivo. Mario avaliou que os efeitos no tabuleiro político do país seriam imediatos, mesmo com uma distância de mais de três anos para a próxima corrida presidencial.

“Com Bolsonaro sendo declarado inelegível, isso reconfigura o quadro das próximas eleições de uma maneira imponderável, mas que terá efeitos agora, já. Isso abre uma avenida para tentar descobrir qual é o cenário que haverá a partir de agora, quem será o candidato da direita. Não lá em 2026, porque as próximas eleições já começam a atuar agora sobre a situação política, sobre a situação da cobertura dos meios de comunicação e sobre a própria Justiça”, opinou.

O jornalista ponderou que a inelegibilidade de Bolsonaro abriria espaço para uma disputa imediata para definir quem seria seu ‘sucessor’ na liderança da direita: “então, se Bolsonaro for declarado carta fora do baralho, ele deixa de exercer sua influência material, concreta. A perspectiva de ele não estar no cenário já o rebaixa em termos de influência e vai abrir uma disputa na extrema direita e na direita para saber quem vai polarizar com o PT e Lula no segundo turno de 2026. Já muda a cobertura da mídia e a atitude da Justiça agora”.

