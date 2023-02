"Crime de Wallace deve ser punido com todo rigor", diz Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, que o jogador de vôlei Wallace, que incitou o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não pode passar impune. "Crimes de ódio como o de Wallace devem ser punidos com todo o rigor", disse ele.

Stoppa lembrou que o governo anterior, de Jair Bolsonaro, incentivava a agressão, o que estimulava crimes como cometido por Wallace. Ele afirma, no entanto, que os tempos mudaram e que a punição será pedagógica e servirá para desestimular novas agressões de caráter nazifascista na sociedade brasileira.

