Daniel Cara: o mundo está em compasso de espera pela saída de Bolsonaro

247 - O professor da USP Daniel Cara, em entrevista à TV 247, afirmou que o mundo está “em compasso de espera” pelo resultado da eleição presidencial do Brasil e pela derrota de Jair Bolsonaro (PL).

Ele esteve em Genebra, na Suíça, participando da pré-sessão da Revisão Periódica Universal (RPU) do Brasil em termos de direitos humanos, da Organização das Nações Unidas (ONU). “O mundo está em compasso de espera pelo fim do governo Bolsonaro. É claro que na linguagem acordada da diplomacia isso é dito pelos países com a língua entre os dentes e alguns países são mais explícitos. Mas mesmo aliados do governo Bolsonaro esperam uma mudança de governo no Brasil”.

Cara destacou que a visão foi verbalizada pela alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, em entrevista a Jamil Chade, do UOL . “Ela reconheceu que não vê a hora de o Brasil voltar à mesa global para tentar encontrar soluções para o mundo, que está em risco. O momento do mundo é muito difícil. A Europa está esperando uma crise grande no inverno por conta do fechamento do gás russo para alguns países, especialmente para a Alemanha. O cenário europeu é bastante preocupante. E certamente o Brasil, com um governo liderado pelo presidente Lula (PT), vai ter uma contribuição central na reorganização do mundo, que é mais que necessária”.

A RPU consiste em uma avaliação periódica - a cada cinco anos - sobre a situação dos direitos humanos em cada país.

