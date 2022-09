Daniel Cara: os países têm setores de inteligência e eles sabem que Bolsonaro pode cometer algum malfeito à sociedade brasileira

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247, o professor Daniel Cara, da Universidade de São Paulo (USP), comentou o encontro entre o presidenciável Lula (PT) e representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos , que buscaram dar sinais de que respeitarão o resultado das urnas nas eleições de outubro, afastando o golpismo de Jair Bolsonaro (PL).

“Tem um recado aí, um alerta: todos esses países (que afirmam que reconhecerão o resultado das eleições imediatamente) têm setores de inteligência, e se eles dizem de maneira muito clara que vão reconhecer o resultado das urnas, é porque o mundo está tão atento ao Brasil como também o mundo tem noção de que Bolsonaro pode tentar algum tipo de balbúrdia ou malfeito, em posição contrária à democracia brasileira. Então é um recado importante da comunidade internacional”, avaliou o professor.

“Isso também é fruto da luta dos brasileiros e das brasileiras, a Tereza Cruvinel já trouxe aqui com muita propriedade a articulação dos movimentos democráticos brasileiros, de imigrantes brasileiros de outros países, tudo isso gera um caldo político importante para conseguir fazer com que a democracia brasileira seja respeitada, e o presidente Lula, sendo eleito no primeiro ou segundo turno, tome posse e possa reestruturar o Brasil que depende estruturalmente de um governo que se preocupa com o povo brasileiro”, concluiu Daniel Cara.

