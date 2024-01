Desenvolvimento econômico, social e tecnológico passa pela industrialização do nosso país, diz Raimundo Bonfim

Apoie o 247

247 - O coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP), Raimundo Bonfim, abordou os desafios e a urgência de retomar o processo de industrialização no Brasil. O governo Lula (PT) lançou nos últimos dias a 'Nova Indústria Brasil', com R$ 300 bilhões para financiamentos no plano de ações até 2026. A política industrial vai nortear o desenvolvimento do setor com sustentabilidade e inovação até 2033. Segundo Bonfim, a industrialização é um pilar essencial para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de qualquer nação e que, nos últimos anos, o Brasil testemunhou um retrocesso nesse setor, que resultou no aumento da miséria e da pobreza.



Em entrevista à TV 247, o coordenador nacional da CMP destacou a necessidade de uma política industrial abrangente. Para ele, o intuito não é apenas atrair investimentos privados, mas também garantir que o Estado desempenhe um papel crucial na indução do desenvolvimento econômico: “é necessário para o combate à fome e ao desemprego o Estado não deixar apenas na mão da iniciativa privada. É importante atrair os investimentos privados, mas que eles tenham um papel fundamental no processo de indução do desenvolvimento econômico, através de uma política robusta, destacando o papel do BNDES - que tem um papel crucial na política de industrialização”.



O coordenador salienta ainda a necessidade de alinhar o processo de industrialização à transição energética e ao respeito ao meio ambiente. Para ele, explorar os recursos naturais de forma irresponsável não é mais uma opção viável, dada a urgência das emergências climáticas globais. “Não se pode mais admitir pensar num processo de industrialização explorando de forma irresponsável os recursos naturais do país. O mundo e a sociedade exigem que o processo seja totalmente combinado com esse desafio das emergências climáticas, ou seja, a exploração responsável dos recursos naturais do nosso país”, afirmou Bonfim.



Raimundo destacou ainda que a pauta da industrialização é uma bandeira tanto do movimento sindical quanto do movimento popular, e que a criação de uma política de industrialização robusta que gere empregos de qualidade e agregue valor é vista como essencial para superar a forte precarização dos trabalhadores no Brasil.

