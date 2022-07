Discurso de Bolsonaro na promulgação da PEC mostra que ele acredita nas pesquisas, diz Mario Vitor

Em sessão no Congresso, Jair Bolsonaro focou sua fala nas mulheres, eleitorado em que ele é mais rejeitado, e nas pessoas mais pobres edit

247 - O jornalista Mario Vitor Santos comentou o discurso de Jair Bolsonaro na cerimônia de promulgação da PEC Eleitoral, que institui um estado de emergência no País para viabilizar o pagamento de 41,25 bilhões de reais em benefícios, a três meses da eleição.

Em sua fala no Senado, Bolsonaro se empolgou e disse até que o pacote de medidas vai segurar e possivelmente reverter o aumento da inflação. O chefe de governo também se dirigiu às mulheres brasileiras e às pessoas mais pobres, os dois grupos que preferem majoritariamente o nome do ex-presidente Lula e que mais o rejeitam. A diferença entre Lula, que lidera isolado, e Bolsonaro, o segundo colocado é de 14 pontos, de acordo com o último Datafolha.

Ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Bolsonaro declarou: "É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve olhar todo especial para esses mais vulneráveis".

O jornalista apontou os furos no discurso de Bolsonaro, que diz duvidar de sua impopularidade nas pesquisas eleitorais, mas age desesperadamente para aprovar o pacote de medidas eleitoreiras com urgência.

“Se Bolsonaro não acreditasse nas pesquisas, não precisava fazer esse pronunciamento. Ele diz que não acredita, que elas são manipuladas por órgãos esquerdistas que compõem toda a mídia brasileira, inclusive a mídia corporativa, mas ele então ele não precisaria fazer esse pronunciamento tão focado nas mulheres, nos nordestinos e nos pobres”, disse.

“Se ele não tivesse, no fundo, acreditando nas pesquisas e desesperado por causa delas, ele não precisaria fazer esse pronunciamento a 80 dias do primeiro turno da eleição. A situação é de água ladeira abaixo e fogo ladeira acima”, disse.

