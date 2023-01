“Discurso de Lula é um tremendo discurso trabalhista”, diz Leonel Brizola Neto

"Esse é o caminho trabalhista, esse é o discurso nacionalista, de garantia da soberania e da felicidade do povo brasileiro. É um discurso histórico", analisou ex-vereador do Rio edit

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-vereador Leonel Brizola Neto (PT-RJ) classificou o discurso de posse do presidente Lula (PT) como um "tremendo discurso trabalhista", exaltando a promoção do desenvolvimento nacional.

"Eu diria que o discurso do Lula é um tremendo discurso trabalhista. Eu digo e sempre disse que a história vai contar de dois presidentes: Getúlio Vargas e Luiz Inácio Lula da Silva. Lula destaca que a base do governo vai ser o fortalecimento do BNDES e da Petrobrás, e não há Brasil sem Petrobrás. Quer saber para onde vai o Brasil, basta ver para onde vai a Petrobrás. Então é a Petrobrás na mão do povo brasileiro para que possa promover o desenvolvimento nacional. Desenvolver a indústria, escolas em tempo integral, a tecnologia, olha, é um tremendo discurso trabalhista, certeiro", analisou.

Brizola Neto se disse feliz e esperançoso com a defesa da democracia e a 'visão de futuro' demonstradas pelo presidente : "Lula foi formidável ao dizer que não há revanchismo, mas aqueles que ultrapassaram o limite da Lei vão pagar com a Lei e quando ele diz "ditadura nunca mais e democracia para sempre", é isso, essas estruturas da ditadura de 1964 que estão indo embora de vez do nosso país. Então fico muito feliz e esperançoso com esse discurso que mostra um grande estadista com visão de futuro e que pensa sempre na camada que mais necessita."

"Lula vai recuperar a saúde política do povo brasileiro, as indústrias, o emprego e a legislação trabalhista. Esse é o caminho trabalhista, esse é o discurso nacionalista, de garantia da soberania e da felicidade do povo brasileiro. É um discurso histórico", concluiu.

