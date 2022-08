Discurso de Moraes na posse do TSE torna o debate eleitoral mais racional, diz Daniel Cara

Apoie o 247

247 - O professor da USP Daniel Cara, em entrevista à TV 247, elogiou o discurso do ministro Alexandre de Moraes, empossado na última terça-feira (16) como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo Cara, o tom duro do discurso de Moraes em defesa da democracia e da credibilidade do processo eleitoral torna o debate mais racional.

“A Justiça Eleitoral está estressada pelo que o Bolsonaro tem gerado de dúvidas sobre as urnas. E a entrada do Alexandre de Moraes com esse discurso torna o debate um pouco mais racional, assumindo que ele vai cumprir o papel dele”.

>>> A despeito de Bolsonaro, aumenta a confiança do eleitor nas urnas eletrônicas

Cara destacou, ainda, que o entendimento de Moraes deve ser estendido às instâncias estaduais para garantir eleições limpas. “É importante que esse comando do Alexandre de Moraes seja disseminado e incorporado pelos Tribunais Regionais Eleitorais para que a gente tenha uma eleição limpa”.

“Se a eleição for limpa, com o grau de rejeição de Bolsonaro, para ele vencer nas urnas tem que acontecer uma hecatombe, ou a eleição não foi limpa”, finalizou.

