"É fundamental eleger Lula no primeiro turno", diz André Constantine

247 – O comunicador e militante político André Constantine afirmou, em sua participação semanal no programa Bom Dia 247, que é essencial eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno, nas eleições presidenciais de 2022. "Se for para o segundo turno, é outra campanha. Precisamos de estabilidade política", disse ele.

Constantine afirmou que Ciro Gomes não desistirá de sua candidatura, mas afirmou que é essencial disputar o eleitor cirista. "Ciro não está nem aí para as vítimas do golpe de 2016", disse ele. Constantine também elogiou a iniciativa do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) de construir alianças amplas para as eleições estaduais no Rio de Janeiro. "Freixo faz bem em ampliar suas alianças", afirma. "Ele faz no plano estadual o mesmo que Lula no plano federal".

