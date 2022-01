"É impossível argumentar com negacionistas", diz Alex Solnik, ao comentar o caso de Djokovic

Tenista nº 1 do mundo se recusa a tomar vacina contra a Covid-19 e é contra o passaporte da vacina edit

247- O jornalista e comentarista da TV 247 Alex Solnik comentou nesta quarta-feira (5), durante o programa Bom Dia 247 , que o posicionamento negacionista do tenista Novak Djokovic, que se recusa a tomar a vacina contra a Covid-19, é um comportamento transmissível e, infelizmente, sem argumentos.

“Não tem argumento porque não é uma coisa racional. Isso é uma ideologia. São pessoas que não precisam de fato para poder ter um conceito. A decisão deles não é baseada em fatos, é baseada em suposições. E esse é o perigo do negacionismo, ele é transmissível”, pontuou Solnik.

O tenista Novak Djokovic pode ser barrado de entrar na Austrália se não puder provar as razões pelas quais recebeu uma isenção médica para jogar o Australian Open sem estar vacinado contra a Covid-19.

Solnik completa que mesmo onde o governo oferece vantagens para quem se vacina, como nos EUA, os negacionistas recusam a imunização. “Não tem vacina contra os negacionistas. Nova York, por exemplo, o governo paga U$ 100 dólares para as pessoas se vacinarem com a terceira dose e as pessoas resistem. São duas pandemias, a Covid e o negacionismo”.

