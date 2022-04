“É inacreditável que não se tome providências”, diz Wadih Damous sobre ameaças de deputados bolsonaristas contra Lula

Apoie o 247

247 - O advogado e ex-deputado Wadih Damous, em entrevista à TV 247, cobrou do Congresso Nacional providências sobre as crescentes ameaças de morte contra o ex-presidente Lula. Na última semana, as ameaças e a incitação à violência contra o petista vêm gerando grande preocupação.

Para Damous, é “inacreditável” que os parlamentares que ameaçaram Lula ainda não tiveram seus mandatos cassados.

“É gente detentora de mandato parlamentar vindo a público fazer ameaças. Isso não visa intimidar o presidente Lula, e sim o povo. Esse tipo de comportamento diz: ‘sai de casa para votar, olha o que pode acontecer’. É inacreditável que não se tome providências. É inaceitável que as Comissões de Ética da Câmara Federal e as Comissões de Ética das Assembleias Legislativas não abram processo disciplinar. Isso é caso de cassação. Um parlamentar que ameaça com uma arma está negando a essência do parlamento”, disse.

