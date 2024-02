“É necessário que as vozes públicas se ergam como um batalhão em apoio à denúncia de Lula sobre Israel”, Breno Altman

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O jornalista Breno Altman concedeu uma entrevista à TV 247, analisando as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma entrevista coletiva na Etiópia, onde comparou a ação de Israel em Gaza ao massacre perpetrado por Hitler contra os judeus. Altman discutiu a forte repercussão desse discurso e enfatizou a importância do apoio da mídia progressista e da base de apoio de Lula para amplificar essa denúncia.

Em suas falas, Altman destacou a necessidade de a mídia progressista se envolver no debate para contrapor a narrativa da mídia capitalista, que está alinhada ao discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele enfatizou: "É fundamental a mídia progressista entrar nesse debate com toda força para contrapor a mídia capitalista que está em uníssono com o discurso de Netanyahu."

continua após o anúncio

O jornalista ressaltou a importância da denúncia feita por Lula contra o genocídio em Gaza, afirmando que "se trata de amplificar a denuncia de Lula contra o genocídio em Gaza". Ele argumentou que é necessário que vozes públicas se ergam como um batalhão em apoio à denúncia de Lula, enfatizando que "o Brasil está se posicionando contra um dos maiores genocídios da história".

Altman também abordou a necessidade de apoio por parte da base de Lula, afirmando que o presidente precisa que todos os componentes de sua base de apoio se ergam em combate. Ele enfatizou a importância da solidariedade e mobilização daqueles que apoiam as causas defendidas por Lula.

continua após o anúncio

A entrevista de Breno Altman à TV 247 ofereceu uma análise perspicaz sobre as repercussões das declarações de Lula sobre Gaza, destacando a importância do apoio da mídia progressista e da base de apoio do presidente para amplificar essa denúncia e enfrentar os desafios políticos e humanitários relacionados ao conflito na região. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: