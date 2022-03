"É preciso fazer uma devassa nas contas desse grupo sinistro chamado MBL", diz Cynara Menezes

“A gente avisou que essa gente não prestava. Está aí a comprovação”, afirmou a jornalista após as recentes polêmicas envolvendo Kim Kataguiri e Arthur do Val. Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após as recentes polêmicas envolvendo membros do MBL (Movimento Brasil Livre), a jornalista Cynara Menezes, na TV 247, pediu uma investigação detalhada nas contas do grupo. Primeiro, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) fez apologia ao nazismo no Flow Podcast . Depois, o deputado estadual Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, teve vazado áudios sexistas em referência às refugiadas ucranianas .

“A gente avisou que essa gente não prestava, que era uma pilantragem o que eles faziam. Está aí a comprovação”, afirmou Cynara. “Ninguém sabe de onde vem o dinheiro que sustenta essa gente. Eles arrecadaram esse dinheiro para dar para a Ucrânia, gastaram R$ 40 mil só na viagem de turismo sexual do ‘Mamãe Falei’, e só doaram depois da volta. Muito esquisito. Esses caras precisam ter a vida escarafunchada, essa é a verdade”.

“Não basta cassar o ‘Mamãe Falei’. Tem que fazer uma devassa nas contas desse grupo sinistro. A gente precisa saber com detalhes de onde vem esse dinheiro”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE