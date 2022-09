“É responsabilidade do desgoverno federal”, diz Marcley Pataxó sobre violência contra indígenas

Apoie o 247

247 - Os ativistas indígenas Claudia Ferreira e Marcley Pataxó, da TV Pataxó, participaram do programa Giro das Onze, da TV 247. Eles denunciaram a situação dramática vivida pelos povos originários na região do extremo sul da Bahia, que desde o fim de junho estão cercados por fazendeiros sem poder deixar as comunidades com o cerco de pistoleiros, tiros, ameaças e a atuação de uma milícia anti-indígena contra o povo Pataxó dos Territórios Indígenas de Barra Velha e Comexatibá Cahy Pequi, no extremo sul da Bahia. Nos últimos três meses, os indígenas avançaram no seu processo de auto-demarcação, com cinco retomadas. Desde então, a tensão na região aumentou.

Moradora de Teixeira de Freitas, Cláudia Ferreira disse que a região tem forte presença de empresários do agronegócio ligados ao bolsonarismo.

“Essa é a região do povo Pataxó”, disse ela, reforçando que o interesse é pela terra dos povos indígenas.

“O pior disso tudo são as eleições. Quanto mais certeza eles têm da eleição de Lula em primeiro turno, mais esses ataques se intensificam”, afirmou.

“O que acontece aqui é responsabilidade do desgoverno federal”, disse Marcley Pataxó. Ele lembrou a fala do ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Sales, durante reunião da equipe ministerial em que disse que era preciso aproveitar a pandemia da Convid-19 e “passar a boaida”.

“E é o que está acontecendo no extremo sul da Bahia: uma invasão em massa de terras indígenas. A invasão e ataque em massa. Um ataque direto às nossas lideranças. Tudo isso incentivado pela fala do presidente e tirando a atuação da Funai de nossos territórios”, denunciou.

Na entrevista, os ativistas informaram que preparam a “Expedição Pataxó”, para mapear o “agrobanditismo e a agromorte” na região e pediram a solidariedade para financiar o documentário por meio de uma conta Pix: 55+73999138349.

