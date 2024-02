"É um universo paralelo. Eu me senti em outro planeta", diz Eduardo Guimarães após cobrir 'in loco' manifestação bolsonarista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Eduardo Guimarães esteve na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (25) para cobrir ‘in loco’ a manifestação convocada por Jair Bolsonaro (PL) para se defender das investigações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado. “Eu fui mergulhar no multiverso na loucura. É um universo paralelo. Eu me senti em outro planeta. Uma das coisas mais surpreendentes é o nível de alienamento”.

Guimarães se mostrou perplexo com o nível de desinformação dos seguidores de Bolsonaro. “Eu descobri nessa manifestação um nível surreal de desinformação e de desconexão com a realidade. Eu fiquei cerca de uma hora fazendo entrevistas, entrevistei todo tipo de gente. Teve um deles com quem eu falei sobre o vídeo da reunião ministerial. O sujeito falou ‘o quê? Vocês têm um vídeo do Bolsonaro falando que era para fazer alguma coisa antes das eleições? Então por que não prendem ele? Por que ele já não está preso?’. ‘Você me desculpa, meu amigo, mas isso é mentira’, ele falou para mim. ‘Se isso existisse o Bolsonaro já estaria preso. Onde você viu isso? Isso não é verdade’”.

continua após o anúncio

“Eu entrevistei muita gente. O que você percebe é que eles não estão informados, eles não sabem o que está acontecendo. Eles estão muito mal informados. É o multiverso da loucura, da insanidade, da falta de nexo”, complementou.

O jornalista ainda relatou momentos de tensão e de iminente violência por parte dos manifestantes que, segundo ele, contavam com a conivência da Polícia Militar.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: