Eduardo Costa Pinto sobre Petrobrás: “o que está havendo é um botim, um saque”

Professor da UFRJ e pesquisador diz que o que está sendo feito pelo governo Bolsonaro é algo na linha do ‘vamos pegar enquanto dá tempo’. Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Eduardo Costa Pinto, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), classificou como um “saque” a retirada de lucros exorbitantes da Petrobrás por parte de acionistas minoritários, que sugam a renda dos brasileiros com o objetivo de enriquecer.

Somente no primeiro trimestre, a estatal lucrou R$ 44,5 bilhões --uma alta de 3.608% em relação ao mesmo período de 2021. A margem líquida da estatal foi de 31,6%, enquanto as concorrentes tiveram no máximo 11,5%. Tais valores resultam da política de preços, que liga o preço dos combustíveis à taxa de câmbio, apontou o economista.

Segundo ele, as duas soluções levantadas pelo governo para a alta dos preços nas bombas são inadequadas. Por um lado, o teto do ICMS tem um caráter paliativo, enquanto privatizar a estatal, como foi feito com a Eletrobrás, completaria o “botim”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Existem dois movimentos: o de curto prazo, que é para diminuir os efeitos do aumento de preço, e a tentativa de privatizar. Chamo isso de botim, aconteceu na Eletrobrás e na venda de vários ativos da Petrobrás. Isso não é hiper-neoliberalismo, é um botim, um saque. É pegar o que é possível enquanto não muda, dificultar qualquer medida de mudança do próximo governo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE