“Eleger Lula em primeiro turno é um chamamento histórico”, diz Jeferson Miola

247 - O articulista Jeferson Miola destacou durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247, que o tema fundamental da eleição nas próximas semanas é a defesa da democracia e o voto útil.

“É um voto pela democracia e sobrevivência do nosso país para darmos início a um processo de restauração democrática e de reconstrução e salvação nacional. É fundamental que a gente consiga avançar não somente em relação aos eleitores indecisos. Bolsonaro não dá. É impossível pensar na continuidade do desastre que Bolsonaro transformou país”, argumentou.

“A campanha pelo voto útil é de quem quer vencer. Esse é um chamamento histórico com essa urgência de eleger Lula em primeiro turno. É um voto que representa a urgência do nosso país”, acrescentou.

Miola afirma que o episódio da agressão contra a jornalista Vera Magalhães, atacada pelo deputado bolsonarista Douglas Monteiro, “chega no pior momento da campanha do Bolsonaro”.

“As pesquisas reveladas recentemente que, embora apontem uma certa estabilidade do desempenho dos candidatos, mas quando esmiúça esses dados vemos que tem um dinamismo por baixo e esse dinamismo envolve sobretudo as mulheres e as mulheres evangélicas. Isso pode reverter, o que era uma expectativa inicial de um voto em manada para o Bolsonaro”, avalia Miola, afirmando que a campanha de Bolsonaro entrou no “modo desespero”.

“Do lado da campanha bolsonarista temos um fenômeno que não é que não estão conseguindo avançar, mas estão sofrendo avarias. Estão sofrendo uma descapitalização política. Esses episódios recentes são muito significativos”, diz Miola.

