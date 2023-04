Elenira Vilela critica consulta do MEC sobre novo ensino médio: ‘será assessorada por entidades que geram muita desconfiança'

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, a professora do Instituto Federal de Santa Catarina e líder sindical Elenira Vilela fez duras críticas às entidades que assessoram o Ministério da Educação (MEC) na construção das diretrizes para a implementação do Novo Ensino Médio (NEM). De acordo com Vilela, a consulta pública aberta pelo MEC após a polêmica será assessorada por entidades que “geram muita deconfiança”.

“A Secretaria de Conselhos Estaduais de Educação,o Conselho Nacional de Educação e o Conselho de Secretários Estaduais de Educação são instâncias que corroboram para a aprovação do novo Ensino Médio. Elas têm defendido a aprovação por ter ligação com as entidades empresariais que estão financiando e lucrando com a implementação desse Novo Ensino Médio”.

De acordo com Elenira, o grupo mantido nas três entidades está diretamente ligado à antiga gestão, que teve seus processos organizados pelo então ministro bolsonarista Milton Ribeiro. “Eles não davam boas indicações porque, por exemplo, eles atualizaram o calendário mas mantiveram as mesmas etapas e os mesmos processos que tinham sido organizados pelo ministro Milton Ribeiro”, pontuou.

“Vamos ter que garantir que esta consulta para a implementação tenha a participação de muita gente como as universidades públicas, sindicatos, entidades estudantis, Fórum Nacional da Educação Básica, ou seja, participação, efetivamente, de quem faz e defende a educação pública gratuita de qualidade, laica, estatal e socialmente referenciada e que seja emancipatória”, concluiu.

Devido às críticas crescentes de educadores e estudantes, o governo Lula (PT) decidiu suspender a implementação do novo ensino médio e as mudanças no Enem programadas para 2024, informa a Folha de S. Paulo. Espera-se que uma portaria seja publicada nos próximos dias, suspendendo o prazo de implementação da política e adequação do exame.

A suspensão ocorrerá enquanto durar o prazo da consulta pública em andamento sobre o tema, que tem duração de 90 dias, prorrogáveis, e mais 30 dias para o MEC (Ministério da Educação) elaborar um relatório.





