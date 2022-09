'Eles perderam de vez o domínio', ironiza Aroeira sobre site que publicou materiais contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o chargista Renato Aroeira ironizou a perda do domínio digital do site 'bolsonaro.com.br' por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). A página em questão era utilizada para propaganda política de Bolsonaro, administrada, segundo reportagem de novembro de 2020 da Folha de S. Paulo, por uma empresa do Distrito Federal.

Internautas apontam que os antigos administradores do site, bolsonaristas, não renovaram o domínio e perderam o endereço para oposicionistas. O novo administrador do site montou a página com materiais contra o atual chefe do Executivo, inclusive comparando-o a Adolf Hitler.

Aroeira, então, fez uma charge brincando com a situação. Na ilustração, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), responsável por cuidar das redes sociais do pai, não consegue dominar uma mula chamada 'Bolsonaro.com' e é lançado pelos ares. "Ele perdeu o domínio sobre a mula, literalmente", comentou o chargista, com duplo sentido.

"A verdade é a seguinte, eu vejo muita gente com medo, que dorme apavorada e acorda assustada, mas não está tudo dominado (pelos bolsonaristas). Pelo contrário, eles não têm mais domínio de quase nada", concluiu.

