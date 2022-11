Enio Verri: "PEC da Transição é uma PEC bombeiro, está apagando incêndios"

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o deputado federal Enio Verri (PT-PR), que participa das negociações da PEC da Transição, disse que a única forma de conseguir cobrir as contas do governo e os compromissos de distribuição de renda - como o Bolsa Família - é furando o teto de gastos. O parlamentar, no entanto, destaca que é preciso discutir o tempo de vigência da PEC.

“É uma PEC bombeiro, está apagando incêndios”, resumiu.

“Essa proposta faz com que - primeiro - flexibilize o teto de gastos e - segundo - abra um espaço orçamentário de R$ 105 bilhões. Esse valor é resultado do pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 405 só, que o Bolsonaro havia previsto. Nós criamos uma excepcionalidade no teto de gastos de R$ 175 bi, algo transparente e voltado diretamente para garantir uma política social absolutamente inclusiva e com caráter de distribuição de renda e, ao mesmo tempo, abrimos no orçamento um espaço de R$ 105 bi que serviria exatamente para a recuperação da Farmácia Popular, para o aumento real do salário mínimo, para retomar a capacidade de algum tipo de investimento para recuperarmos a economia”, pontuou.

Segundo Verri, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), no Egito, onde participam da COP27, defendeu a vigência de quatro anos para a PEC.

“Nós defendemos que uma PEC como esta seja por prazo indeterminado. O ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro [Cid Nogueira], no entanto, defende que seja só para o ano de 2023. Temos ainda essa negociação, esse debate”, finaliza.

