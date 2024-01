"Equador pode se transformar na nova Colômbia e o Brasil não deve apoiar um regime de exceção", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que a guerra às drogas será usada para o fechamento do regime político edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista à TV 247, que o Equador poderá se transformar na nova Colômbia, passando a ser um território ocupado pelo imperialismo no coração da América do Sul. "A crise no Equador transformou o país em um regime de exceção. Agora, oficialmente, o governo decidiu colocar o país no estado de sítio a pretexto que a ação do crime organizado é incontrolável", disse ele.

"Eu acho um pretexto para o fechamento do regime, sendo bem possível que o Equador, com base nessa política e no fracasso da esquerda equatoriana, se transforme na nova Colômbia. Precisamos prestar atenção porque não tem melhor pretexto que terrorismo e criminalidade para transformar o país em um regime policialesco", acrescentou.

continua após o anúncio

Segundo ele, a esquerda brasileira não deve apoiar a repressão. "O Brasil já preparou terreno, aliciando a esquerda para as leis anti-terrorismo, uma política de direita, tanto que na hora que for para fechar o regime, os bolsonaristas vão apoiar essa política. A esquerda está entrando de cabeça em uma série de políticas absurdas e perigosas. Aqui no Brasil, o governo Lula deveria falar que vai trabalhar com o crime conforme a lei, eliminando injustiças do sistema e fazendo tudo democraticamente", afirmou. "Não diria que o PT entrou de cabeça, mas está namorando perigosamente com uma política que será muito ruim para o PT, para a esquerda e para o povo brasileiro", destacou. Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: