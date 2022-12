“Equipe de Lula vai conversar com o mercado e decidir de acordo com o interesse da população”, diz Belluzzo

Economista afirma que presidente não irá se dobrar aos interesses mesquinhos do mercado financeiro edit

247 – O economista Luiz Gonzaga Belluzzo, um dos principais intelectuais desenvolvimentistas, defendeu, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a equipe formada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Equipe de Lula vai conversar com o mercado e decidir de acordo com o interesse da população”, afirmou.

Belluzzo também defendeu o projeto de reindustrialização do Brasil e a escolha de Aloizio Mercadante para o BNDES. "Quem traz o avanço tecnológico é a indústria", disse ele. "Mercadante tem formação sólida para comandar o BNDES, que terá papel central na retomada do desenvolvimento, com preocupação ambiental", acrescentou.

Na entrevista, ele também afirmou que o equilíbrio das contas públicas deverá vir pelo crescimento da economia, e não pela contenção de despesas. "A receita fiscal nasce da circulação da renda. Sem circulação da renda, não há ganho de arrecadação. É o gasto que cria renda e riqueza na economia", disse ele.

