"Está na hora de interditar o presidente do Banco Central", diz Hildegard Angel

Jornalista avalia que Roberto Campos Neto não possui 'perfil ético' para ocupar cargo com potencial de mudar futuro do país: "quem assume este desafio tem que ter amor ao Brasil"

247 - Em participação no programa Bom Dia 247 deste domingo (12), a jornalista Hildegard Angel criticou a gestão do Banco Central do Brasil sob a presidência de Roberto Campos Neto, afirmando que o economista indicado por Jair Bolsonaro (PL) precisa ser "interditado por estar trabalhando contra a economia brasileira".

"A gente tem lido demais e são muitas as manifestações (de especialistas contrários a Campos Neto) e eu acho que está na hora desse presidente do Banco Central ser interditado por estar trabalhando contra a economia brasileira, e também por uma série de erros sucessivos e de informações equivocadas ao povo brasileiro. Ele errou todas as projeções de inflação em anos consecutivos, ele cometeu um errinho de conta de somar que foi usado para influenciar as eleições, e ele se antagoniza com o governo ao mesmo tempo em que confraterniza politicamente com o governo anterior, que foi o governo da desgraça, da destruição do Brasil", afirmou Hilde.

A jornalista avalia que Campos Neto não possui o 'perfil ético' para ocupar um cargo com potencial de mudar o futuro do país: "eu soube de um bastidor de pessoas bem-informadas que quando Campos Neto foi convidado para presidir o Banco Central, um familiar o inquiriu sobre como ele deixaria uma carreira que estava fazendo em um banco estrangeiro, o Santander, para correr esse risco, e ele disse 'se der errado eu vou para o exterior, a minha vida já está resolvida financeiramente'. Então não é uma pessoa com perfil ético para ocupar um cargo desses. Porque a pessoa que assume este desafio tem que ter, pelo menos, amor ao Brasil. Sua perspectiva de futuro não pode ser refazer a sua vida no exterior. Isso não é perspectiva para um homem encarregado do futuro do nosso país".

