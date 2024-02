"Está na hora de prender Bolsonaro", diz Moisés Mendes

Bolsonaro voltou a fazer reuniões com apoiadores para atacar as instituições brasileiras. Para o jornalista, “as condições estão dadas” para prendê-lo edit

247 - O jornalista Moisés Mendes afirmou que “está na hora” de prender Jair Bolsonaro (PL). O ex-mandatário voltou a fazer reuniões com apoiadores, desta vez em sua casa em Angra dos Reis (RJ), no que está sendo chamado de ‘novo cercadinho’. Ele tem utilizado estas ocasiões para fazer ataques ao presidente Lula (PT) e às instituições brasileiras. Recentemente, sugeriu que o ‘sistema de Justiça teria trabalhado para eleger Lula’.

“Ele ataca o Lula, o Supremo, as eleições. Está falando todas as mentiras que ele falava. Está na hora de prender o Bolsonaro”, afirmou. “Se as condições estão dadas, se o sistema de Justiça já tem provas consistentes dos vários crimes cometidos por Bolsonaro, agora tem que prender. O cara cometeu todo tipo de crime”.

O jornalista ainda fez uma crítica à ala política da esquerda. Para ele, apenas a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) têm feito a devida pressão pela prisão de Bolsonaro. “Por que só a Gleisi fala dessa forma que ela vem falando e nessa linha de que a impunidade do Bolsonaro e da turma dele chegou ao limite? Por que não tem mais gente com a voz forte como a da Gleisi?”.

