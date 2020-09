‘Estado deve incentivar que as pessoas se vacinem, mas não deve obrigá-las’, opina o comunicador Leonardo Stoppa

247 - O comunicador Leonardo Stoppa falou à TV 247 que o Estado brasileiro não deve obrigar a população a vacinar-se contra a Covid-19 e pediu que o campo progressista não caia na armadilha de apoiar a ideia da obrigatoriedade do medicamento.

Para Stoppa, Bolsonaro tratará a questão sobre a compulsoriedade da vacinação como o próximo debate entre esquerda e direita, inflamando, portanto, seus apoiadores a não fazerem uso do medicamento e, consequentemente, permitindo ao governo federal economizar dinheiro. O caminho, de acordo com ele, é incentivar as pessoas a se vacinarem.

“O Bolsonaro quer uma confusão a respeito da vacina porque a vacina custa dinheiro e o Estado tem que decidir onde colocar o dinheiro, e a gente já sabe que o Guedes prefere socorrer os bancos do que socorrer a população. Então o Bolsonaro, que produziu muita cloroquina, obviamente não vai querer investir muito dinheiro em vacina, esse é o grande detalhe. Se nós não tivermos a inteligência para reconhecer que a briga a respeito da cloroquina foi uma estratégia de comunicação absurdamente errada, nós vamos entrar na estratégia que o Bolsonaro está criando. Ele já começa a colocar essa questão da liberdade da pessoa vacinar-se ou não como sendo o próximo debate entre direita e esquerda. O que eu acho que as pessoas devem raciocinar muito bem nesse momento é: não há como obrigar as pessoas a se vacinarem, o que você pode fazer é incentivar. Estou falando isso para implorar para que todas as pessoas do campo progressista não caiam na armadilha de dizer que o Estado tem que obrigar as pessoas a se vacinar. Cuidado, é mais uma armadilha”, falou.

Inscreva-se na TV 247 e assista à fala de Stoppa na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.