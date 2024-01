"Estamos vendo no Equador o desmanche do projeto neoliberal", diz Juliano Medeiros

Cientista político e ex-presidente do Psol destaca que as políticas neoliberais levaram o Equador a um estado de “falência” edit

247 - Ao falar sobre a onda de violência que avança sobre o Equador nos últimos dias, o cientista político e ex-presidente do Psol Juliano Medeiros afirma que o país caminha para “um desmanche do projeto neoliberal”. A falta de políticas sociais e a descrença na política e na democracia podem levar ao surgimento de figuras extremistas, mas Medeiros alerta que essa realidade pode culminar também em algo ainda pior, como a falência do Estado, como é o caso dos equatorianos.

“O Estado equatoriano hoje é um Estado à beira da falência, que permite que o crime organizado desate uma ofensiva como desatou nos últimos dias e o Estado não tenha aparato nenhum para responder àquilo, porque está corrompido, porque desmantelou as forças de segurança, porque arrebentou com as políticas sociais”, afirmou à TV 247.

Para o cientista político, o neoliberalismo resultou na aniquilação completa do Estado do Equador: “Agora o Daniel Noboa está tentando implementar a saída ‘El Salvador’. [...] O resultado é a violação sistemática de direitos civis, de liberdades políticas. É o Estado Democrático de Direito sendo completamente atropelado em nome da guerra ao crime organizado, e é o que pode acontecer no Equador”.



