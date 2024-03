"Eu disse que a economia ia bombar e está começando", diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães afirmou que a economia brasileira “está começando a bombar”, com os efeitos da política econômica do governo Lula (PT) vindo à tona. Na semana passada, a divulgação do resultado do PIB de 2023, com um crescimento de 2,9%, surpreendeu e foi recebido com otimismo pelo Ministério da Fazenda.

“Eu disse que a economia ia bombar e está começando a bombar, porque na verdade é só fazer o que é certo, o que precisa ser feito. E a economia está começando a bombar, vai crescer 3% de novo, ao ponto em que você tem veículos da mídia aí dizendo ‘mas como ele está fazendo para não subir a inflação aumentando salário? Por que?’. Porque você precisa de dinheiro na economia. A economia está anêmica. Você precisa de atividade econômica, precisa dar poder às pessoas para consumir, porque se não vai quebrar todo mundo. O parque industrial vai quebrar, o comércio vai quebrar, todo mundo vai quebrar”, disse. Ele lembrou, ainda, que no período Temer-Bolsonaro “o país não tinha crédito, não tinha dinheiro. Era tanto enxugamento, tanto neoliberalismo na veia…”.

“O Lula sai do poder em 2010 com 87% de aprovação. Por que? Porque estava tudo perfeito no país. Estava todo mundo ganhando dinheiro. Rico ganhando dinheiro, pobre ganhando dinheiro, o país estava melhorando, grau de investimento, tudo funcionando”, destacou.

