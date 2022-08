“Eu não acredito em intolerância religiosa, isso é racismo e ódio religioso”, diz Mãe Márcia de Ogum sobre Michelle Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - “Atitudes como a desta senhora são racismo e ódio religioso. E no caso dela [Michelle Bolsonaro] vem maquiado de desespero, porque sabe que o único candidato que conseguirá e vai derrubar o esposo dela [Bolsonaro] de onde está (equivocadamente) é o nosso candidato Lula”. Foi assim que a yalorixá Mãe Márcia de Ogum, presidente do Conselho de Política Cultural de Salvador, definiu, em entrevista à TV 247, o gesto da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que publicou um vídeo de ódio contra o ex-presidente Lula e as religiões de matriz africana.

Segundo mãe Márcia, a mensagem passada por Michelle é carregada de preconceitos e falta de conhecimento dos significados das religiões africanas que, maldosa e equivocadamente, são citadas como “feitiçaria”.

>>> Michelle Bolsonaro compartilha ataque a Lula e religiões africanas: "entregou a alma para vencer essa eleição" (vídeo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa senhora ou qualquer outra pessoa que queira de certa forma agredir a imagem do ex-presidente Lula o colocando como um feiticeiro deve entender que no candomblé não se faz feitiço. E a palavra macumbeiro é equivocada. Macumba é um instrumento de percussão. Nós não somos macumbeiros. Somos candomblecistas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A yalorixá afirmou que Bolsonaro, que diz defender os “terrivelmente evangélicos”, na verdade ofende os evangélicos. “Esse senhor [Bolsonaro], que está de forma equivocada sentado na Presidência, ele diz a todo momento defender os evangélicos, mas na verdade ele está ofendendo os evangélicos. Ele é um grande disseminador dessa cultura de ódio e de falta de respeito que se instalou em nosso país”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Michelle Bolsonaro representa as trevas, diz colunista da Folha

Mãe Márcia finaliza exaltando o compromisso de Lula com as religiões. “O ex-presidente Lula, sensível e sensato, não vai ter religião. É justamente no governo dele que a gente traz a situação do nosso país ser um Estado laico, mas esta laicidade, de seis anos para cá, sobretudo nos últimos quatros anos [do governo Bolsonaro], tem sido difícil de ser obedecida e respeitada, mesmo constando na nossa Carta Magna que é a Constituição.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.