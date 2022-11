"EUA terão lawfare dos dois lados, na guerra entre Biden e Trump", diz Brian Mier

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista estadounidense Brian Mier projetou que os próximos dois anos do mandato de Joe Biden nos EUA serão marcados por 'guerras jurídicas' entre republicanos e democratas, dado que os primeiros assumiram o controle da Câmara nas últimas eleições parlamentares enquanto os segundos são maioria no Senado.

"Como os democratas mantiveram o controle do Senado, apesar de os republicanos tomarem controle da Câmara, os republicanos não têm poder de implementar nenhuma lei, e os democratas também não, só se eles colaborarem", afirmou Brian.

"Agora, o resultado mais provável é o seguinte, e os republicanos já vêm anunciando isso: com controle mínimo do Congresso, isso dá o direito aos republicanos de implementarem CPIs. Então a gente pode esperar que pelos próximos dois anos vão ter investigações sobre as atividades financeiras do filho de Joe Biden , Hunter, na Ucrânia, e se isso se relaciona ao pai dele, Joe, quando era vice-presidente", avaliou o jornalista.

"E vai ser um lawfare dos dois lados, porque enquanto o Congresso pode abrir CPI investigando Biden, o Senado pode continuar a abrir CPIs investigando Trump, que anunciou que vai se candidatar. E ele está com dois processos contra ele pelo Departamento de Justiça, usando aqueles mesmos truques da Lava Jato, prendendo amigos, parentes, pegando delações premiadas. Então serão dois anos de um governo meio parado com CPIs para todo lado", concluiu.

