Fabio Feldmann: “A cena do Lula, Tarcísio e o prefeito de São Sebastião mostrou maturidade política”

247 - Em entrevista ao programa Boa Noite, da TV 247, o ambientalista e ex-deputado Fabio Feldmann classificou o encontro do presidente Lula (PT), do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), e do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), como um importante avanço democrático.

“A cena do Lula com Tarcísio e o prefeito mostrou maturidade política. A eleição é eleição. O período eleitoral é período eleitoral. Quando está na cadeira tem uma responsabilidade administrativa, inclusive de cooperação”, enfatizou.

Feldmann, que foi filiado ao MDB, PSDB e até 2011 estava no PV, lembrou que até pouco tempo em situações de tragédias como a ocorrida em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, por conta de tempestades devastadoras que já deixaram dezenas de mortos e centenas de pessoas desabrigadas, o então presidente Jair Bolsonaro “simplesmente se recusou a sobrevoar, ou estava andando de jetski”.

“Hoje estamos num outro patamar de democracia e de responsabilidade pública. Nós estamos falando dos três níveis presentes: município, estado e o governo federal. Todos se propondo a cooperar. O que temos que discutir é como essa cooperação vai continuar daqui para diante”, salientou.

