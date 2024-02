'Fala de Lula sobre Israel mudou a conjuntura global', diz Genoino

Segundo o ex-presidente do PT, as críticas contundentes de Lula representam também uma cobrança pela reforma dos organismos multilaterais. Assista na TV 247 edit

247 - O ex-presidente do PT José Genoino elogiou, em entrevista à TV 247, as recentes críticas contundentes do presidente Lula à guerra genocida promovida por Israel na Faixa de Gaza, que já deixou mais de 29 mil mortos e destruiu o enclave sitiado.

Após ter comparado as atrocidades do governo de Benjamin Netanyahu aos massacres contra o povo judeu cometidos pelos nazistas, Israel se irritou e designou o presidente Lula como persona non grata. O governo brasileiro e o presidente não se intimidaram, informando que não se desculparão e continuarão a denunciar o genocídio de forma contundente.

Segundo o presidente do PT, a comparação feita por Lula durante sua visita à Etiópia serviu para balizar e definir os termos dos atuais debates geopolíticos. Além disso, ele acredita que a fala não foi aleatória, tendo sido pensada justamente para alterar a conjuntura global.

'Lula balizou, definiu a conjuntura internacional com aquela declaração. Diante da gravidade do que acontece em Gaza e dos relatos, o nível de destruição de vidas, está evidente que o objetivo é eliminar todo o povo palestino, ocupando toda a região, matando e destruindo', disse Genoino na entrevista.

Ele também afirmou que as críticas contundentes do presidente Lula representam uma cobrança pela reforma dos organismos multilaterais. que são ineficientes em conter a violência entre nações: 'A declaração de Lula foi correta, no momento certo e no local certo. Ele estava na Etiópia, e acompanhando a questão desde a visita antes ao Egito. Há uma falência dos organismos multilaterais no enquadramento da sanha agressiva do governo de Netanyahu. A declaração do Lula alterou a conjuntura global. A arrogância do governo de Israel é uma prova de que funcionou'. Assista na TV 247:

