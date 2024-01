Falcão: PT manterá política de alianças amplas nas eleições municipais

Apoie o 247

247 - O ex-presidente do PT e deputado federal, Rui Falcão, falou em entrevista à TV 247 sobre as estratégias do partido para as eleições municipais deste ano.

Falcão, que deu detalhes sobre a "ponte" que fez para selar Marta Suplicy como vice na chapa de Guilherme Boulos em São Paulo, afirmou que a ex-prefeita é o elo entre a periferia e setores da elite na campanha do pré-candidato em São Paulo.

Ele também contou sobre a estratégia mais ampla do PT nas eleições municipais, citando os palanques em Porto Alegre e Goiânia como cruciais.

'O leque de alianças do PT se abriu significativamente com a frente ampla. Elas estão sendo autorizadas, mas não vamos abdicar de questões básicas para o PT', disse o deputado.

Sobre os rumores que circularam recentemente acerca de sua suposta resistência em deixar o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Falcão explicou que a vaga deve ir ao PL e que não há reeleição para as comissões da Casa. Assista:

