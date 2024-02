"Falta chegar no núcleo empresarial do golpe", diz Moisés Mendes

Jornalista afirma que as investigações sobre a tentativa de golpe ainda patinam no que diz respeito aos empresários bolsonaristas que participaram ou financiaram o esquema edit

247 - O jornalista Moisés Mendes afirmou à TV 247 que as investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado orquestrada por Jair Bolsonaro (PL) e seus assessores ainda patinam no que diz respeito aos empresários bolsonaristas que participaram ou financiaram o esquema: “o núcleo empresarial do golpe é o único núcleo que está faltando”.

“Tu tem o núcleo de liderança, de comando, civil e militar, que passa pela estrutura montada pelo Bolsonaro com o Braga Netto, o Augusto Heleno e os outros militares. Tu tem a estrutura operacional, que são os caras que são instrumentadores, que levavam e traziam a minuta, que faziam a intriga, a conversa transitar entre eles, que é o Mauro Cid e o Anderson Torres; uma turma subalterna. Tu tem os manés, que são os que vão para a rua e acreditam no golpe. Tu tem os acampados, todos já processados e muitos condenados. Tu tem os milicianos, que são parte dessa estrutura aí e muitos nós já sabemos quem são, disfarçados como políticos que estavam operando para que o golpe avançasse. Mas tu não tem o núcleo empresarial ainda”, avaliou.

“Falta chegar no núcleo empresarial do golpe”, afirmou Mendes.

