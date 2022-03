“Fato de EUA encararem América Latina como quintal não justifica Rússia achar que seus vizinhos também o são”, diz Igor Fuser

Apoie o 247

247 - O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC) Igor Fuser, em entrevista à TV 247, criticou a Rússia por “não reconhecer” a soberania de países vizinhos, no caso, a Ucrânia. Segundo ele, cada país deve ser livre para escolher se aliar a um ou outro bloco militar, mesmo que este seja composto por inimigos da Rússia.

Os Estados Unidos, lembra o professor, se valem da mesma lógica de Vladimir Putin para exercer seu domínio sobre a América Latina.

“O fato de os Estados Unidos encararem a América Latina como seu quintal, estando presos à velha Doutrina Monroe na sua concepção sobre as relações com a América Latina, isso não justifica a Rússia achar que seus países vizinhos são também seu quintal. A Rússia tem que reconhecer que esses países vizinhos são países soberanos, se adaptar a essa situação e criar os meios diplomáticos e militares para lidar com esse fato. O que a Rússia não pode é invadir um país porque esse país está disposto a se aliar com outro país que é inimigo da Rússia”, disse.

Em 24 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma “operação militar especial” em resposta a um pedido de ajuda dos chefes das repúblicas do Donbass. Ele enfatizou que Moscou não tinha planos de ocupar territórios ucranianos. Depois, EUA, UE, Reino Unido e alguns outros países impuseram sanções a pessoas físicas e jurídicas russas.

