Faz falta ao PT e a Lula uma esquerda mais contra o sistema, diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, afirmou que o ex-presidente Lula (PT) precisa acentuar seus posicionamentos antissistema e romper com a “democracia liberal” se quiser ter êxito na eleição.

“Será que não nos faz falta uma esquerda mais claramente antissistema? Não faz falta ao PT e ao Lula uma mensagem, uma política de alianças mais claramente antissistema?”, questionou.

O ex-presidente Lula tem mostrado que deseja fazer alianças amplas para derrotar Jair Bolsonaro (PL) na eleição, a começar pela própria decisão de quem será seu vice: aparentemente o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), ex-PSDB. “Embora o Lula tenha um discurso muito potente de crítica ao neoliberalismo, há outros sinais que são emitidos que confundem. A política de alianças se sobrepôs a esse discurso do Lula. O que a grande mídia fala sobre as eleições desde dezembro? ‘Acordo com a centro-direita’, ‘Alckmin na vice’, ‘PT vai para o centro’. A mensagem secundária se tornou a mensagem principal. Será que foi por isso que o Lula entrou em uma faixa de estabilidade e parou de subir? Isso precisa ser estudado”.

“Acho gravíssimo esses gestos bolsonaristas em relação à tortura e aos torturadores. Isso é uma ofensa ao Estado Democrático de Direito, uma ofensa gravíssima, e uma forma terrível de dominação de um povo”, finalizou.

