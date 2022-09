"Felipe Neto se agigantou ao pedir perdão a Dilma", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que Ciro Gomes demonstrou não ter condições psicológicas para enfrentar uma eleição. Ele também disse que o comunicador Felipe Neto se agigantou ao pedir perdão a Dilma. "Foi um exemplo de humildade, que deveria ser seguido por todos aqueles que apoiaram o golpe contra Dilma", afirmou. No programa, também se destacou o papel da mídia comercial na manipulação de jovens como Felipe Neto durante o período do golpe. "Ele admitiu que foi manipulado".

Stoppa também afirmou que o bolsonarismo é um tumor que precisa ser extirpado e que Ciro Gomes tem complexo de Deus. Com dupla cidadania, Stoppa, que é também cidadão italiano, falou sobre a ascensão extrema direita na Itália. "Não será tão grave no Brasil, onde a extrema direita bolsonarista é também entreguista", afirma.

