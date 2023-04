Fernando Horta: Lula está enfrentando seus opositores internos

Apoie o 247

247 – O historiador e analista político Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está enfrentando inimigos internos em seu governo. "A tentativa de mediação brasileira no tema da Ucrânia foi uma iniciativa do presidente Lula e isso explica a viagem do chanceler Celso Amorim a Moscou. A suspensão do novo ensino médio também foi uma derrota clara do ministro Camilo Santana", disse ele.

Horta também ressalta a importância de consolidar um grande grupo de estudos para fortalecer o ensino médio e a escola pública. "Um dos objetivos do novo ensino médio é fazer com que o Brasil jamais consiga sair da condição de colônia e privatizar a gestão da educação pública. É uma tentativa de distanciar os alunos da elite dos alunos da escola pública", apontou.

Na entrevista, Fernando Horta ainda faz críticas ao arcabouço fiscal de Fernando Haddad, que segundo ele, amarra o governo Lula e todos os governos de esquerda que vierem a existir no futuro. "As condições atuais não apontam para o crescimento da economia", afirmou.

No início da entrevista, Fernando Horta comentou a custódia de Donald Trump, destacando que é comum que grandes criminosos sejam pegos por questões menores nos Estados Unidos. Ele aponta que as investigações devem continuar e que é preciso que a justiça seja feita. "Após a detenção de Trump, Bolsonaro deve estar rezando no banheiro", afirmou.

Horta também comenta que não podemos normalizar os crimes cometidos por Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e disse que a imprensa brasileira está se preparando para uma nova guerra contra o presidente Lula. Ele destaca a importância do PT manter seu acordo com Guilherme Boulos em São Paulo e faz críticas a Ciro Gomes, que segundo ele, foi uma das principais vozes usadas em grupos bolsonaristas.

