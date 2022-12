"Futebol é o esporte mais jogado nos EUA e isso tem muito a ver com Pelé no Cosmos", diz Brian Mier

"Antes do Pelé chegar ao Cosmos, o futebol nos EUA era um esporte quase morto. As únicas pessoas que jogavam futebol eram imigrantes", relembra jornalista estadunidense edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista estadunidense Brian Mier relembrou a importância do lendário ex-jogador Pelé, falecido nesta quinta-feira (29) , à popularização do futebol nos Estados Unidos.

Segundo Brian, "antes do Pelé chegar ao Cosmos, o futebol nos EUA era um esporte quase morto. As únicas pessoas que jogavam futebol eram imigrantes. Claro, os EUA ficam em terceiro lugar na Copa de 1930 e o time era 100% de imigrantes da Irlanda e Itália. Ninguém jogava futebol. Hoje em dia, futebol é o esporte mais jogado nos EUA. Desde a década de 1980. E isso tem muito a ver com Pelé. Porque quando ele chega nos Cosmos, de repente todo mundo estava assistindo futebol."

"Ainda há um caminho muito longo para os EUA serem uma potência mundial no futebol, mas o fato que eles jogavam mais do que beisebol, mais do que o futebol americano, mais do que basquete, significa que o esporte vai continuar a crescer, e isso é muito por causa da popularidade que Pelé levou o jogo aos EUA", acrescentou o jornalista.

Brian também ressalta a importância de Pelé para a população negra mundial, como um ícone do esporte : "Eu lembro na época em que ele chegou aos Cosmos ele falou que não entendeu porque não jogavam futebol nos EUA e a razão principal que ele escolheu para ir lá foi popularizar o jogo no país mais rico do mundo, e ele conseguiu. E é claro, tem a pessoa no campo e fora dele. Eu acho que ele virou saco de pancadas de muitas pessoas da esquerda por muitos anos porque ele não foi líder do movimento negro, mas o fato é que um homem negro foi o melhor jogador de qualquer esporte do século XX, e isso fez muito para a população negra mundial."

