Gilberto Bercovici: o Brasil está pagando para levarem seu petróleo

Apoie o 247

ICL

247 – O professor Gilberto Bercovici, um dos maiores especialistas do Brasil em direito da concorrência e em energia, condenou duramente a política de preços da Petrobrás, imposta ao País após o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. "A Petrobrás hoje favorece os acionistas privados, e não a sociedade", afirma. Segundo ele, o desfecho desta política pode ser desastroso. "Querem deslegitimar a Petrobrás para privatizá-la", acrescenta.

Bercovici lembra que depois do golpe de estado boa parte dos ativos da Petrobrás foi vendida abaixo do valor de mercado, sem nenhum tipo de controle ou competição. "Os golpistas estão esquartejando a Petrobrás e as eleições devem servir para conscientizar a população", afirma.

O professor também diz que Bolsonaro mente quando diz que não controla os preços dos combustíveis e que a privatização da Petrobrás foi o ponto central do golpe de estado. "Num país civilizado, Moro estaria preso ou respondendo por seus malfeitos", diz ele. "Hoje, o Brasil está pagando para levarem seu petróleo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE