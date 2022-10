Glauber Braga: “Dá para virar no Rio de Janeiro e derrotar o projeto de morte de Bolsonaro”

Apoie o 247

247 - Glauber Braga, deputado federal reeleito pelo PSOL do Rio de Janeiro, fez uma análise sobre as perspectivas do segundo turno das eleições.

Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, o parlamentar avalia que a campanha do Lula (PT) acerta ao fazer atividades nas periferias, nas comunidades, nos bairros “onde tem a classe trabalhadora se levantando, mostrando a sua indignação com o governo Bolsonaro”.

“Tem que ter suor, empurra-empurra pois esse é o caminho de uma campanha vitoriosa. A campanha da esquerda não pode ser gourmetizada. Pode ser organizado, mas com cara de povo e foi exatamente o que teve na caminhada e no comício no Complexo do Alemão”, apontou.

Glauber disse que “tem esperança numa virada” no Rio de Janeiro. lembra que em regiões como a Baixada Fluminense, onde tem forte presença de igrejas da Assembleia de Deus, por exemplo, o PT sempre ganhou as eleições até o ano de 2018, ano em que Bolsonaro venceu as eleições.

“A percepção das pessoas era que havia uma melhora das condições materiais e de vida a partir dos governos do PT”, destacou.

E acrescenta: “A minha análise desses grupos fundamentalistas que seguem Bolsonaro ou que dão orientação a Bolsonaro como Malafaia e companhia, é que eles tem que se enquadrados, mas a classe trabalhadora evangélica que está espalhada pelos mais variados locais, como por exemplo na Baixada Fluminense, ela tem que ser disputada por nós mostrando que o discurso e a prática de Bolsonaro piora significativamente as condições de vida da classe trabalhadora, Sinto a necessidade de que a gente possa estar fazendo esse trabalho para operar a mudança”, disse.

“Disputa-se a classe trabalhadora evangélica e enquadra-se líderes fundamentalistas que dão sustentação ao projeto de poder e de morte de Bolsonaro”, reforçou.

Glauber comentou a visita de Jair Bolsonaro ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida no último dia 12, dia da padroeira do Brasil. Na ocasião, apoiadores do presidente vaiaram bispos e atacaram jornalistas na Basílica.

“Alguns fanáticos bolsonaristas de extrema direita fizeram em Aparecida o que eles fazem em tudo quanto é lugar. O que eles fazem no grupo de whatsapp da família. O que fazem na Câmara dos Deputados toda semana. Aquele tipo de ação política e de tentativa de intimidação eles fazem toda semana em Brasília, nos bares, nas comunidades. Eles tentam fazer com que através do medo as pessoas recuem das suas posições”, afirmou.

