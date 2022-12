"Globo não vai proteger Bolsonaro e ele será preso, com certeza", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que Jair Bolsonaro não será blindado pela mídia por ter renovado por 15 anos a concessão da Globo e de outras emissoras menores, no apagar das luzes de seu governo. "A Globo não vai proteger o Bolsonaro. E a prisão dele vai dar audiência", disse ele. "Bolsonaro vai ser preso, com certeza", acrescentou.

Stoppa disse ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve abrir espaço em seu governo para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que, na sua visão, foi essencial para a vitória no segundo turno. "Sem o apoio da Simone Tebet, Bolsonaro teria virado", diz ele. "O governo deve ser da frente ampla e não apenas do PT".

