"Gritaria contra Lula pretende fugir da questão central: um genocídio está sendo cometido à luz do dia", diz Eduardo Guimarães

247 - O jornalista Eduardo Guimarães afirmou que o presidente Lula (PT) acerta ao classificar os ataques de Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza como um genocídio: “o que estão fazendo é uma guerra de eliminação, porque eles não estão focando em perseguir o inimigo deles, que é o Hamas. Eles estão atirando e ‘em quem pegar, pegou’. Isso, evidentemente, é um genocídio”.

Para Guimarães, Lula até poderia ter evitado comparar o genocídio palestino ao Holocausto, mas o foco não deve ser o que o presidente disse, e sim o que está ocorrendo na Faixa de Gaza. “Muitos países estão apoiando a fala do Lula. Poderia usar uma outra imagem que não fosse a do Holocausto? Poderia. Poderia usar outros genocídios. Mas isso é irrelevante. Essa gritaria de focar na comparação pretende basicamente fugir da questão central: crimes de guerra estão sendo cometidos e um genocídio está sendo cometido à céu aberto, à luz do dia”.

O jornalista ainda criticou a oposição bolsonarista, que protocolou um pedido de impeachment de Lula por conta da declaração, e a imprensa corporativa, por corroborar os ataques ao presidente. “São umas coisas completamente fora da casinha, de um oportunismo, de uma canalhice. (...) É muita patifaria em cima do sofrimento daquela gente, sofrimento dos dois lados. O bolsonarismo quer instrumentalizar esse factóide, o qual a mídia tradicional, de uma forma abjeta, tem dado apoio a isso, sabendo o mal que está fazendo ao Brasil, para obscurecer o fato de que o Bolsonaro está na marca do pênalti”.

