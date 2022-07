Há mais coisas em risco do que a mera perda da eleição para Bolsonaro, diz Mario Vitor Santos

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Mario Vitor Santos analisou o cenário de uma possível crise na direita brasileira com uma eventual derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições. De acordo com Santos, esta também é uma preocupação para o atual chefe do Executivo, que já pensa em preparar o terreno para os 'movimentos futuros' de seu campo político após a corrida presidencial.

"Bolsonaro tem os meios, mas precisaria ser mais competente para enfrentar a crise que uma eventual derrota vai criar no seu campo. Ele já está pensando nisso, por isso às vezes parece ter a intuição de que ele precisa fugir do embate eleitoral, porque há mais coisas em risco do que a mera perda da eleição", afirmou o jornalista.

Santos entende que os discursos golpistas de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas são estratégicos para tentar criar algo em que a direita possa se engajar em caso de derrota: "Ele corre também o risco de ter uma perda tão séria na eleição que comprometa seu trajeto político futuro, então talvez ele calcule que seja melhor dizer que as urnas não são válidas, que não é confiável o resultado, não apenas tentando evitar a posse do Lula, mas principalmente tentando criar as bases para um movimento futuro, com base naquilo que o Donald Trump fez, mas sem a competência e as características políticas que existem nos EUA."

"Então há uma grande dúvida, Bolsonaro não se preocupa só com sua prisão e de seus familiares, ele se preocupa também com o que fazer depois que vier eventualmente a perder", concluiu.

