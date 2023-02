“Há muitas provas de que parlamentares estimularam os atos terroristas em Brasília”, diz Altamiro Borges

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, o jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, comentou a decisão do ministro Alexandre Moraes, que arquivou o pedido do grupo Prerrogativas pela suspensão da diplomação de deputados bolsonaristas que pediam um golpe de Estado em frente aos quartéis do Exército ou saíram em defesa dos terroristas que atacaram Brasília no último dia 8. Na decisão do ministro, caberá ao Conselho de Ética da Câmara lidar com a questão.

Altamiro concorda com a decisão. “Acho que o correto é esses casos irem para comissão de ética da Câmara para analisar o comportamento desses parlamentares. Há muitas provas de que esses parlamentares estimularam os atos terroristas em Brasília”, disse.

Para o jornalista, “deputados e senadores estimularam e são co-responsáveis pelo vandalismo que destruiu a Câmara, o Senado, o STF e o Palácio do Planalto”.

